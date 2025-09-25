В Красногорске прошел этап Кубка России по футболу

Фото: [ Администрация г. о. Красногорск ]

В Красногорске на стадионе «Зоркий» прошел матч четвертого раунда Пути регионов Кубка России по футболу, в нем встретились команды Первой лиги — саратовский «Сокол» и медиафутбольный клуб «Broke Boys». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу саратовского клуба, голы забили Алексей Долей и Никита Глойдман.

В четверг, 25 сентября, на стадионе «Зоркий» встретятся команды «Амкал» и «Енисей», начало игры запланировано на 17:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+