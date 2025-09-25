В Красногорске прошел рейд по обеспечению безопасности на железной дороге

В Красногорске на станции Московского центрального диаметра «Павшино» провели межведомственный рейд, направленный на мониторинг и обеспечение соблюдения правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Участниками рейда стали представители администрации, сотрудники административно-пассажирской инспекции и активисты волонтерского движения «Волонтеры Подмосковья». В рамках мероприятия с жителями и гостями муниципалитета провели беседы о ключевых аспектах безопасного поведения на железной дороге. Им напомнили правила пересечения железнодорожных путей, использования пешеходных мостов и платформ, рассказали о потенциальных рисках, раздали информационные материалы и не только.

