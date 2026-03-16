В Красногорске прошло награждение волонтеров акции «Десант жизни»

В Доме Правительства Московской области в Красногорске прошло торжественное награждение участников патриотической акции студенческих отрядов «Десант жизни» (часть гуманитарного проекта «Доброе дело»). Она прошла впервые при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

«В период с 1 по 28 февраля к ней присоединились более 200 студентов из 40 образовательных учреждений. Участники собирали гуманитарную помощь, плели маскировочные сети, изготавливали окопные свечи и писали письма бойцам», – отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В ходе мероприятия в подмосковных образовательных организациях развернули пункты сбора – участникам удалось подготовить более 2 тонн груза, куда вошли продукты длительного хранения, средства личной гигиены, медикаменты и теплая одежда. Они также организовали волонтерские площадки, где плели маскировочные сети и делали окопные свечи, а также написали сотни писем поддержки.

Руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев подчеркнул, что подобное объединение студентов и преподавателей показало силу и зрелость молодого поколения. Собранную помощь активисты отправят бойцам и мирным жителям.

Напомним, что в регионе с 2022 году реализуется масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

