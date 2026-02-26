В Красногорске проведут фестиваль «ЗООФЕСТ ЭКО»

В предстоящие выходные, 28 февраля и 1 марта, в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске будет проходить фестиваль «ЗООФЕСТ ЭКО», посвященный домашним и экзотическим животным. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Посетители смогут познакомиться с собаками, кошками, рептилиями, птицами, грызунами, лисами, енотами и не только. Для них подготовят зеленую зону с растениями и эко-продукцией, выступления ветеринаров, кинологов, зоопсихологов и грумеров. Кроме того, их ждут выставки, показательные выступления, лекции, квесты, детские мастер-классы и бесплатные консультации специалистов в ветеринарном кабинете. Зарегистрироваться для участия можно на сайте.

*Возрастное ограничение: 0+