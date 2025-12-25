В Красногорске проведут капремонт детского сада при Петрово-Дальневской школе

В поселке Мечниково, 2а, городского округа Красногорск продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения Петрово-Дальневской средней школы, подрядчик наполовину завершил демонтажные работы и приступил к общестроительным. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья». Площадь здания составляет 1,7 тыс. кв. м. В нем обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности и не только. Детский сад откроют в 2026 году.

