В Красногорске проведут капремонт детского сада при Петрово-Дальневской школе

В поселке Мечниково, 2а, городского округа Красногорск начался капитальный ремонт дошкольного отделения Петрово-Дальневской средней школы, подрядчик приступил к демонтажным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», их планируют завершить в 2026 году.

Площадь здания составляет 1,7 тыс. кв. м. В нем обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.