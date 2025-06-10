В Красногорске проведут капремонт спортшколы олимпийского резерва по баскетболу

В Красногорске планируют провести капитальный ремонт здания спортивной школы олимпийского резерва, расположенного на улице Пионерская, работы завершат до конца 2026 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Контракт на проведение работ заключили с ООО ИСК «Родина». Строителям предстоит обновить фасад и входную группу, провести кровельные работы и внутреннюю отделку помещений, заменить инженерные сети и не только. Ремонт пройдет в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств областного бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.