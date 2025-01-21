В Красногорске проведут реконструкцию здания морга первой городской больницы

В Красногорске на улице Карбышева началась реконструкция здания морга Красногорской городской больницы № 1, работы проведет подрядная организация «Молния». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Работы на объекте осуществляются по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета. Строители ведут работы по монтажу временной теплотрассы», — говорится в сообщении.

Строителям предстоит реализовать два этапа работ. В рамках первого они построят центральный тепловой пункт для обеспечения эксплуатации реконструируемого здания морга и зданий ГБУЗ МО «Красногорская городская больница № 1». После этого рабочие займутся реконструкцией здания морга 1982 года постройки. Завершить все этапы планируют в 2025 году.

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