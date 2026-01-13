В Красногорске провели литературно-музыкальную встречу «Каждому о самом сокровенном»

Фото: [ Администрация г. о. Красногорск ]

В Центральной библиотеке городского округа Красногорск прошла литературно-музыкальная гостиная «Каждому о самом сокровенном». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Вечер посетил заместитель руководителя красногорского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО) Московской области Николай Силезнев. В рамках мероприятия участники литературного объединения «Звонкая строка» представили свои стихотворения. Музыкальное сопровождение было представлено Сергеем Спириным, он исполнил свои авторские песни.

