В Красногорске провели проверку изолятора временного содержания

В Красногорске в рамках акции «Гражданский мониторинг» состоялась проверка изолятора временного содержания, ее провел член Общественного совета при УМВД России по городскому округу Красногорск Андрей Захаров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.

В сообщении уточнили, что Захаров осмотрел все помещения изолятора, в том числе камеры для подозреваемых и обвиняемых, медицинский кабинет, прогулочный двор и место для организации питания, а также проверил систему видеонаблюдения. Общественник также пообщался с задержанными и отметил, что условия содержания в учреждении соответствуют необходимому уровню.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.