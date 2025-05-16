В Красногорске реализуют проект ЖК «Ильинойс»

В Красногорске продолжается реализация проекта ЖК «Ильинойс» от ГК «Гранель», в его составе ввели в эксплуатацию жилой дом № 1, рассчитанный более чем на 2,6 тыс. квартир, а также построили первый детский сад на 250 мест. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Кроме того, застройщик планируют построить еще одно дошкольное учреждение на 200 мест. В комплексе предусмотрена безбарьерная среда, закрытые дворы по концепции «без машин», с детскими и спортивными площадками, на подземном уровне домов размещен паркинг. Вблизи новостроек есть магазины, аптеки, кафе, салоны красоты. В шаговой доступности расположены школы, детские сады, поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.