В Красногорске состоится фермерская ярмарка

В ближайшую среду, 8 апреля, с 10:00 до 15:00 состоится дегустация фермерских продуктов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Гости смогут оценить и купить товары от производителей из Подмосковья и других регионов России: аппетитную выпечку, натуральный шоколад, адыгейские сыры разных видов (от мягких и твердых до копченых), растительные масла холодного отжима, а также экосладости, например халву и мармелад.

Место проведения ярмарки — Дом Правительства Московской области: город Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, 3‐й этаж здания.

Для фермеров и площадок участие бесплатное — это отличная возможность представить свою продукцию широкой аудитории. Посетители, в свою очередь, не только приобретут интересные товары от локальных брендов, но и узнают любопытные детали о том, как они производятся.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.