В Красногорске состоится финал фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках»

В воскресенье, 21 сентября, на набережной микрорайона Павшинская пойма в Красногорске пройдет гала-концерт I областного фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых, на нем выступят 23 финалиста. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Участники будут бороться за главный приз фестиваля — возможность принять участие в представлении братьев Сафроновых. Их выступления оценят Сергей, Андрей и Илья Сафроновы — иллюзионисты, актеры и ведущие телевизионных проектов.

Посетителей ждут фокусы с молниями «Тесла-шоу», театрализованная программа «динозавров», научное представление со зрелищными экспериментами от «Механик Шоу», выступления иллюзионистов и фокусников из России и зарубежных стран и не только. Главным событием станет авторская программа братьев Сафроновых. Узнать другие подробности можно на сайте магивпарках.рф.

Отметим, что мероприятие организовано автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке областного Минкульттуризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+