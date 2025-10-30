В Красногорске состоится национальная выставка собак «Евразия-2025»

В субботу и воскресенье, 15 и 16 ноября, в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске пройдет ежегодная национальная выставка собак всех пород «Евразия-2025». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В программу мероприятия вошли чемпионаты Российской кинологической федерации и всемирные выставки пород, ринги по программе «Евразия. Кубок президента РКФ — 2025», международные выставки пород, лекции и мастер-классы от опытных кинологов и ветеринаров и не только. Для участия нужно подать заявку до 5 ноября включительно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+