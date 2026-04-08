В Красногорске состоится XI Международная творческая лаборатория современных композиторов «Открытый космос. Стыковка»

В Красногорске проведут XI Международную творческую лабораторию современных композиторов «Открытый космос. Стыковка». Мероприятие состоится в Главном доме культурно‐выставочного комплекса «Знаменское‐Губайлово» под руководством композитора Анны Поспеловой. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Проект открывает диалог между искусством и космосом: его центральная тема — воплощение космических образов в музыке. Задача лаборатории выходит за рамки традиционного творчества — участники займутся поиском свежих композиторских техник, разработкой необычного музыкального языка и экспериментами с выразительными средствами. Особое внимание уделят инновационным приемам звукоизвлечения на народных инструментах, что позволит по‐новому раскрыть их потенциал.

К участию приглашают композиторов младше 40 лет. До 15 мая желающие могут отправить заявки на электронную почту otkrytyy.kosmos@mail.ru. Конкурсный отбор продлится до конца мая, после чего лучшие участники получат шанс погрузиться в интенсивную творческую работу.

Программа лаборатории продумана так, чтобы максимально раскрыть потенциал каждого участника. Композиторов ждут углубленные мастер‐классы от признанных экспертов, познавательные лекции о современных тенденциях в музыке, практическое знакомство с возможностями различных инструментов, творческое взаимодействие с современными художниками.

Кульминацией проекта станет создание оригинальных сочинений. Финалисты напишут музыку для солистов двух коллективов: Московского ансамбля современной музыки и Русского камерного оркестра «Усадьба». Итогом многомесячной работы станет грандиозный концерт в сентябре, где прозвучат созданные произведения.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по запуску проекта «Киберурок».