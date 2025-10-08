В Красногорске состоялся международный турнир по хоккею с мячом

В подмосковном Красногорске на льду «Красногорск Арены им. В. В. Петрова» прошел международный турнир по ринк-бенди, приуроченный ко Дню Красногорска, участниками стали юношеские сборные России, Индии, Казахстана и ХК «Зоркий». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.

«Наши гости отмечают, что Красногорск — очень красивый город. Они обращают внимание на местные достопримечательности, подчеркивают радушный прием и высоко оценивают спортивную инфраструктуру. Все это стало возможным благодаря поддержке главы муниципалитета Дмитрия Владимировича Волкова», — сказал исполняющий обязанности заместителя начальника Управления физической культуры и спорта администрации муниципалитета Валентин Олехнович.

Первое место в состязаниях заняла российская сборная. На втором и третьем оказались ХК «Зоркий» и команда из Казахстана соответственно. Вскоре ХК «Зоркий» примет участие в турнире Высшей лиги, который состоится в декабре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.