В Красногорске спасли ребенка, который мог потерять зрение после столкновения с радиоуправляемым самолетом

В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля в Красногорске поступил 12-летний мальчик, в лицо которому случайно врезался радиоуправляемый самолет, врачи выявили у него открытую травму глаза и инородное тело внутри него. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В глазу пациента находились частицы краски от корпуса игрушки, на роговице — образовалась проникающая рана. Заведующий офтальмологическим отделением Максим Черников уточнил, что в ходе операции специалисты решили наложить три микрошва и специальную контактную линзу для защиты глаза.

«После мы удалили частицы краски, которые остались в глазу пациента. Сейчас глаз раздражен из-за швов, но сам по себе спокоен», — рассказал заведующий офтальмологическим отделением Максим Черников.

По его словам, операция прошла успешно, мальчика вскоре выпишут. Через 1,5 месяца врачи снимут ему швы.

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