В Красногорске спасли зрение полуторагодовалому мальчику

В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля в Красногорске поступил полуторагодовалый ребенок, родители которого заметили, что правый глаз ребенка отклоняется к носу, у мальчика выявили катаракту — помутнение хрусталика. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Такая патология серьезно ограничивает зрение, без операции мальчик мог ослепнуть. Заведующий отделением микрохирургии глаза Леонид Кононов отметил, что у пациента также наблюдались признаки синдрома персистирующего гиперпластического стекловидного тела. Он уточнил, что это особенность развития глаза, когда в нем остаются лишние сосуды и ткани.

«Нам пришлось не только удалить помутневший хрусталик, но и аккуратно устранить помутнение задней капсулы через узкий 4,5-мм зрачок, избегая дополнительных травм. Мы имплантировали искусственный хрусталик, который будет фокусировать изображение на сетчатку глаза, обеспечивая процесс зрительного восприятия», — сказал Кононов.

Операция прошла успешно, через день косоглазие стало менее выраженным. Пациента уже выписали домой.

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