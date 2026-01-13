В Красногорске специалисты провели ремонт дорожных знаков и светофоров

Специалисты Мосавтодора провели уборочные работы и привели в нормативное состояние элементы дорожной инфраструктуры на региональных дорогах в Красногорске. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в самом городе они заменили поврежденное остекление остановки на улице Народного Ополчения, установили мусорную урну на остановке «Госпиталь» на Волоколамском шоссе. Кроме того, на улице Ленина рабочие заменили поврежденный дорожный знак, на улице Карбышева и Ильинском шоссе – провели ремонт барьерного ограждения. Отдельные работы прошли в малых населенных пунктах. Так, например, в поселке Отрадное и на Центральной улице в деревне Поздняково была восстановлена работоспособность светофоров. Специалисты также убрали снег и провели противогололедную обработку на региональных дорогах округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.