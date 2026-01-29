В Красногорске стартовали отделочные работы в рамках капремонта второй гимназии

На улице Кирова, д. 23, городского округа Красногорск продолжается капитальный ремонт гимназии № 2, подрядчик приступил к отделочным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств областного бюджета, их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Площадь здания составляет более 4,2 тыс. кв. м, его построили в 1968 году. В нем проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустройство входных групп, заменят системы отопления, вентиляции и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.