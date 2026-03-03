В Красногорске стартовало строительство двух корпусов в ЖК «Аникеевский»

В Красногорске продолжают возводить ЖК «Аникеевский», в корпусе 1.2 начались подготовительные работы, в корпусе 7 – ведут земляные работы. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Кроме того, работы проводятся в корпусе 12.1, в корпусе 12.2 – завершают остекление. Строители приступили к электромонтажу и устройству систем вентиляции и дымоудаления. В корпусе 1.1 они выполняют устройство монолитных железобетонных вертикальных конструкций и перекрытий второго этажа.

В рамках первой очереди в проекте возведут 10 жилых домов с зелеными благоустроенными дворами, закрытыми от машин. На территории появятся парковки, детский сад и поликлиника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.