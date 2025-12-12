В Красногорске строители приступили к отделочным работам в рамках капремонта гимназии

На улице Кирова, 23, городского округа Красногорск продолжается капитальный ремонт гимназии № 2, подрядчик наполовину завершил демонтажные работы и приступил к отделочным и общестроительным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств областного бюджета, их планируют завершить в 2026 году.

Школу построили в 1968 году, ее площадь превышает 4,2 тыс. кв. м. В здании проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустройство входных групп, заменят системы отопления и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.