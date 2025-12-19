В Красногорске строители приступили к укладке асфальта в строящемся тоннеле на Путилковском шоссе

На Путилковском шоссе в Красногорске продолжается строительство автомобильного тоннеля на пересечении с Проектируемым проездом № 6411 и подземный пешеходный переход возле ЖК «Большое Путилково», рабочие приступили к укладке асфальта. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Общая строительная готовность объекта составляет 95%. Открыть движение по дороге планируется к концу года», - пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, специалисты уже завершили работы на подземном пешеходном переходе. Они также ведут работы на съездах и боковых проездах Путилковского шоссе, их интегрируют в общую транспортную схему района.

Тоннель будет обеспечивать дополнительную связь с Пятницким шоссе и МКАД, что улучшит транспортную доступность и повысит безопасность дорожного движения. Это сократит время в пути для 100 тыс. жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.