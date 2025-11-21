В Красногорске уже на 95% построили новую школу на 550 мест

В Красногорске к концу 2025 года завершат строительство новой школы на 550 мест. Степень строительной готовности объекта составляет уже 95%, сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Школа строится возле Аннинской улицы с весны прошлого года. Общая площадь трехэтажного здания составляет свыше 11 тыс. кв. м.

Особенностью концепции является разделение пространства на специализированные учебные зоны для младших школьников и подростков.

Также уделено особое внимание созданию доступной среды в здании. Так, в школе предусмотрены пандусы, лифты и широкие дверные проемы для маломобильных групп граждан.

Все классы оборудованы новейшими техническими средствами обучения, а библиотека — мультимедийными устройствами. Таким образом, у учащихся будет доступ ко всему необходимому оборудованию для развития творческих и практических навыков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Химки осмотрел школу № 8, где провели капремонт.