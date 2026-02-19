В Красногорске уже на треть выполнили реконструкцию дороги в Сабурово

В Красногорске уже на 35% выполнили работы по реконструкции дороги в деревне Сабурово, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках обновления участок дороги протяженностью 400 метров расширят до двух полос и обустроят пешеходную зону.

«Здесь была очень сложная ситуация с коммуникациями: сейчас строители в полном объеме выполнили переустройство хозяйственно-бытовой канализации, продолжается переустройство электросетей. Готовность водопропускной трубы через реку Банька составляет 80%», - рассказал глава министерства Марат Сибатулин.

Министр добавил, что завершение работ запланировано на второй квартал 2027 года.

Новая дорога обеспечит удобный выезд из ЖК «Митино О2», «Сабурово парк» и «Квартал Сабурово» на будущий дублер Пятницкого шоссе. Ее ввод позволит улучшить транспортную доступность более чем для 10 тыс. жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по ремонту дорог в этом году.