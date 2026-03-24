В Красногорске в 2026 году завершится строительство нового наркологического отделения

Строительство нового наркологического отделения Красногорской больницы завершится в 2026 году. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Отделение возводится на месте корпуса 1917 года постройки, который будет снесен. Его площадь составит порядка 2 тыс. кв. м. Стоимость работ составляет почти 663 млн рублей. Объект возведен уже на 87%. Завершить работы планируется во втором квартале 2026 года.

Отделение будет рассчитано на 278 пациентов в смену. В нем разместят детское и взрослое отделения, кабинет медицинского освидетельствования, аптечный пункт, дневной психиатрический стационар на четыре места.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил капремонт терапевтического корпуса Раменской больницы.