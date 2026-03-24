В Красногорске в 2026 году завершится строительство нового наркологического отделения

Новое наркологическое отделение Красногорской больницы достроят в 2026 году

Официально

Фото: [Главгосстройнадзор МО]

Строительство нового наркологического отделения Красногорской больницы завершится в 2026 году. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Отделение возводится на месте корпуса 1917 года постройки, который будет снесен. Его площадь составит порядка 2 тыс. кв. м. Стоимость работ составляет почти 663 млн рублей. Объект возведен уже на 87%. Завершить работы планируется во втором квартале 2026 года.

Отделение будет рассчитано на 278 пациентов в смену. В нем разместят детское и взрослое отделения, кабинет медицинского освидетельствования, аптечный пункт, дневной психиатрический стационар на четыре места.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил капремонт терапевтического корпуса Раменской больницы.

Актуально
Красногорск
Подмосковье
Главное управление государственного строительного надзора Московской области