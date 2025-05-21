В Красногорске в новой школе стартовали фасадные и кровельные работы

В микрорайоне Павшинская Пойма в Красногорске продолжается строительство школы, рассчитанной на 1,1 тыс. мест, строители приступили к монтажу фасадной системы и кровельным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте ведутся работы по монтажу фасадной системы, устройству внутренних инженерных сетей. Выполняются отделочные работы и благоустройство территории», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Министр уточнил, что в работах задействованы более 200 рабочих и восемь единиц техники, они проходят в рамках областной госпрограммы. Строительная готовность объекта превысила 62%.

Площадь новой школы составит около 20 тыс. кв. м, в ней обустроят лаборатории, мастерские, актовый зал, столовую, библиотечно-информационный центр, блок медицинских помещений. На прилегающей территории появятся стадион, детские игровые и спортивные площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. Завершить работы планируют до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.