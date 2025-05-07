В Красногорске в рамках экоакции на месте незаконного ларька высадили деревья

В Красногорске в рамках акции «Лес Победы» на месте незаконно размещенного ларька были высажены молодые деревья. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Мероприятие провели в Нахабино, в нем принял участие глава министерства Сергей Двойных. Всего было высажено более 20 молодых туй. Деревья были предоставлены ГК «Экоплант».

«Мы решили также объединить две важные задачи: высадить деревья там, где ранее располагался ларек, чтобы дать этому месту „новую жизнь“ в правильном ключе. Надеемся, что они будут радовать жителей гораздо больше, чем НТО», — отметил Двойных.

Министр добавил, что в Подмосковье активно ведется работа по демонтажу нестационарных объектов, установленных с нарушениями. В этом году планируется снести как минимум 2,5 тыс. таких ларьков. На данный момент больше всего незаконных объектов демонтировали в Люберцах, Ступино и Сергиевом Посаде — 39, 37 и 36 соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал навести порядок в работе уличных ларьков в округах области.