В Красногорске в рамках КРТ возведут ЖК «Ильинойс»

В Красногорске в рамках комплексного развития территорий возведут ЖК «Ильинойс», девелопер — ГК «Гранель» также обустроит здесь всю необходимую инфраструктуру. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, на территории жилого комплекса появятся два детских сада, а также пройдет реконструкция учебного блока на 975 мест на территории гимназии № 7. Помимо этого, в жилом доме № 2 проводятся работы в корпусах № 1 и № 2. Там рабочие выполняют устройство монолитных конструкций, монтаж окон и инженерных систем, кладку внутренних перегородок и наружных стен и не только. На первых этажах домов будет находиться коммерческая инфраструктура.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.