В Красногорске в составе ЖК «Аникеевский» возведут детский сад

В Красногорске в составе ЖК «Аникеевский» в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования возводят детский сад, девелопер ГК «Гранель» завершил устройство кровли. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители выполняют благоустройство прилегающей территории, расстановку мебели и наладку оборудования. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 13 групп, его площадь составит 4,2 тыс. кв. м. Для детей обустроят групповые ячейки с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями, пищевой блок с кухней полного цикла, кружковые, музыкальный и физкультурный залы и другие помещения. На прилегающей территории проведут озеленение, установят детские и спортивные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.