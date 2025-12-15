В Красногорске в ЖК «Level Лесной» завершились монолитные работы на строительстве нового дома
Фото: [Level Group]
В Красногорске продолжается строительство ЖК «Level Лесной», девелопер Level Group завершил монолитные работы для дома 24. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Специалисты также приступили к монтажу окон и прокладке внутренних инженерных систем, ведут каменную кладку стен в корпусах № 1, 2, 3 и подземном паркинге. В доме 26 они развивают надземную часть.
На территории жилого комплекса появятся частная школа, детские сады и закрытый от машин благоустроенный двор, на первых этажах домов — коммерческие помещения. Во дворе обустроят игровые площадки с песочницей и качелями, полосу препятствий, канатные и веревочные элементы, тарзанку и футбольное поле.
