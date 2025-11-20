В Красногорске возведут два дома в составе ЖК Level Лесной

В Красногорске продолжается строительство ЖК Level Лесной, Девелопер Level Group проводит работы на площадках домов 24 и 26. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В доме 24 корпусах 1–3 и подземном паркинге рабочие ведут каменную кладку, во второй новостройке монолит подземной и надземной частей выполнили наполовину. В ведомстве уточнили, что все работы ведутся по графику.

На первых этажах зданий откроют коммерческие помещения. Возле них расположен лесопарк площадью 5,1 га, где созданы условия для прогулок и занятий спортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.