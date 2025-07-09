В Красногорске возведут новые корпуса в составе ЖК «Аникеевский»

В Красногорске продолжается строительство нескольких корпусов в составе ЖК «Аникеевский» от ГК «Гранель», работы проходят в рамках комплексного развития территорий. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, в корпусах 20/1, 20/2 строители завершают работы по устройству фасадов, остеклению, отделке и прокладке инженерных коммуникаций и не только. В корпусе 20/1 разместят поликлинику на 130 посещений в смену, в корпусе 20/2 — коммерческие помещения. Работы ведутся в корпусах 12.2, 13, 12.1 и 1.1. Строители также построят детский сад, там завершаются кровельные работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.