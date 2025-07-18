В Красногорске возведут ЖК Level Лесной

Так, строители возводят монолитные конструкции на площадке дома 24, ведут бетонирование вертикальных конструкций первого этажа в корпусах 1 и 2. В корпусе 3 они перешли ко второму надземному этажу. Кроме того, работы проходят в доме 26. В корпусах 1 и 2 идет армирование фундаментных плит, в корпусах 1 и 4 – монолитные работы в подземной части и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.