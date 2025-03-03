В Красногорске возведут ЖК «Станиславский»

В ведомстве уточнили, что строители выполняют земляные работы и подготовку к возведению фундаментной конструкции. Площадь нового корпуса составит более 20 тыс. кв. м, в нем разместят квартиры различной планировки — от студий до пятикомнатных пентхаусов. Во внутренних пространствах обустроят гостевые зоны отдыха с мягкой мебелью, лекционные залы, кинозалы с проектором, игровые комнаты для детей, колясочные и помещения для ухода за домашними питомцами. На цокольных этажах будет предусмотрен паркинг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.