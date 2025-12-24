В Красногорске возвели новую школу на 550 мест

В Красногорске вблизи улицы Аннинская завершилось строительство новой школы, рассчитанной на 550 мест, объект получил заключение о соответствии проекту и готовится к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В здании три этажа, его площадь составила почти 12 тыс. кв. м. В нем обустроили учебные классы с лаборантскими, кабинеты музыки, информатики и блок лингафонных кабинетов, спортивные залы, библиотечно-информационный центр и актовый зал и не только, пищеблок с обеденным залом, медицинский блок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.