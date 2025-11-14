В Красногорске возвели паркинг с торговыми площадями, кафе и автомойкой
Фото: [Главное управление государственного строительного надзора МО]
На пересечении Спасо-Тушинского бульвара и Сходненской улицы в Путилково городского округа Красногорск построили трехэтажный паркинг площадью 17,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
В здании также появятся кафе на 15 посадочных мест, автомойка, рассчитанная на три поста, а также объекты торговли. Накануне инспекторы ведомства завершили проверку паркинга. По ее результатам застройщику выдали заключение о соответствии объекта проектной документации, его введут в эксплуатацию до конца ноября 2025 года.
