В Красногорске врачи Центра Рошаля извлекли орех из бронха ребенка

В Детский научно-клинический центр им. Л. М. Рошаля в Красногорске экстренно поступил годовалый ребенок, который подавился во время еды, у него поднялась высокая температура и появился сильный кашель. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Врачи диагностировали у пациента наличие инородного тела в дыхательных путях. Оно вызывало нарастающее воспаление и угрожало развитием тяжелой пневмонии. Заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев отметил, что в ходе обследования у ребенка нашли орех, который перекрыл просвет промежуточного бронха.

«Данное состояние опасно, так как может привести к дыхательной недостаточности и тяжелому воспалению легкого. Учитывая риски, мы аккуратно извлекли инородное тело корзинкой Дормиа и выполнили санацию дыхательных путей», — добавил Иноземцев.

После лечения состояние пациента улучшилось, после этого его отпустили домой.

