В Красногорске врачи удалили подростку огромный полип без разреза
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Врачи в Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля Красногорска удалили подростку гигантский полип в кишечнике без разреза, изначально он поступил туда для прохождения планового обследования почек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В ходе диагностики у него обнаружили крупный полип в области печеночного угла толстой кишки, который почти полностью перекрывал просвет. В связи с этим пациента экстренно госпитализировали в хирургическое отделение.
Заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев уточнил, что подростку провели эндоскопическую полипэктомию, малоинвазивную операцию по удалению образования.
«Вмешательство прошло без разрезов и кровопотери, что позволило сохранить силы ребенка для дальнейшего лечения основного заболевания — врожденной патологии почек», — добавил он.
После операции состояние мальчика оценили как хорошее, его выписали домой под наблюдение специалистов.
