В Красногорске врачи удалили подростку огромный полип без разреза

Врачи в Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля Красногорска удалили подростку гигантский полип в кишечнике без разреза, изначально он поступил туда для прохождения планового обследования почек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ходе диагностики у него обнаружили крупный полип в области печеночного угла толстой кишки, который почти полностью перекрывал просвет. В связи с этим пациента экстренно госпитализировали в хирургическое отделение.

Заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев уточнил, что подростку провели эндоскопическую полипэктомию, малоинвазивную операцию по удалению образования.

«Вмешательство прошло без разрезов и кровопотери, что позволило сохранить силы ребенка для дальнейшего лечения основного заболевания — врожденной патологии почек», — добавил он.

После операции состояние мальчика оценили как хорошее, его выписали домой под наблюдение специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.