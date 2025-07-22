В Красногорске врачи вытащили из бронхов ребенка пластиковый колпачок, с которым он проходил полгода

Врачи в Красногорске вытащили из бронхов ребенка пластиковый колпачок

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Фото: [Министерство здравоохранения МО]

В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля в Красногорске поступил восьмилетний мальчик, который жаловался на частые респираторные инфекции и затяжную пневмонию, не поддающуюся лечению в течение полугода, врачи выявили у него нарушение вентиляции и воспалительный процесс в правом легком. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Заведующий хирургическим отделением № 2 Никита Степаненко уточнил, что ребенку провели бронхоскопию. В результате в бронхах правого легкого они обнаружили пластиковый предмет и выраженное воспаление.

«С помощью видеоэндоскопического оборудования удалили инородное тело, которым оказался пластиковый колпачок. Со слов мальчика, он случайно его вдохнул», — добавил он.

Операция прошла успешно, она заняла полчаса. Пациента уже выписали, его состояние в норме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.

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