В Красногорске врачи вытащили из бронхов ребенка пластиковый колпачок, с которым он проходил полгода
Врачи в Красногорске вытащили из бронхов ребенка пластиковый колпачок
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля в Красногорске поступил восьмилетний мальчик, который жаловался на частые респираторные инфекции и затяжную пневмонию, не поддающуюся лечению в течение полугода, врачи выявили у него нарушение вентиляции и воспалительный процесс в правом легком. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Заведующий хирургическим отделением № 2 Никита Степаненко уточнил, что ребенку провели бронхоскопию. В результате в бронхах правого легкого они обнаружили пластиковый предмет и выраженное воспаление.
«С помощью видеоэндоскопического оборудования удалили инородное тело, которым оказался пластиковый колпачок. Со слов мальчика, он случайно его вдохнул», — добавил он.
Операция прошла успешно, она заняла полчаса. Пациента уже выписали, его состояние в норме.
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