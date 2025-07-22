В Красногорске врачи вытащили из бронхов ребенка пластиковый колпачок, с которым он проходил полгода

В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля в Красногорске поступил восьмилетний мальчик, который жаловался на частые респираторные инфекции и затяжную пневмонию, не поддающуюся лечению в течение полугода, врачи выявили у него нарушение вентиляции и воспалительный процесс в правом легком. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.