В Красногорске за вымогательство осудили администраторов сети каналов

Красногорский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении четырех человек, которых признали виновными по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в особо крупном размере, с причинением тяжких последствий). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, они создали информационный канал в мессенджере и использовали его для публикации заведомо ложных сведений о профессиональной деятельности руководящих работников органов власти Подмосковья. От потерпевшего под угрозой распространения данной информации они требовали передачи денежных средств.

С 2021 по 2023 год они потребовали передать им 1,2 млн рублей, однако, после обращения потерпевшего в правоохранительные органы их деятельность пресекли. Мужчинам назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 7 до 7,5 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение количества преступлений.