В Красногорске задержали курьера телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки 1,5 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Красногорск задержали в Москве ранее судимого 44-летнего жителя Новосибирска, которого подозревают в работе на телефонных мошенников, обманувших 75-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что ей позвонил неизвестный под видом сотрудника поликлиники и сообщил о необходимости прохождения диспансеризации. В ходе разговора собеседник попросил пенсионерку продиктовать код из СМС для записи на обследование. После этого ей позвонили якобы из правоохранительных органов и «Росфинмониторинга» и сообщили, что кто-то пришел в банк с доверенностью от ее имени и пытается обналичить денежные средства с ее счетов. Чтобы сохранить сбережения, они посоветовали снять их и передать сотруднику для дальнейшего размещения на «безопасном счете». Пенсионерка передала посыльному 1,5 млн рублей, однако после поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полицейским удалось задержать курьера, который забирал денежные средства и переводил их работодателю, оставляя себе процент от суммы. Ему грозит заключение под стражу. Остальных участников преступления ищут.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.