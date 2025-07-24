В Красногорске задержали мужчину, пытавшегося сбыть 10 кг наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по Красногорску задержали 33-летнего жителя города Сочи, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, недалеко от лесополосы в поселке Нахабино. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что при личном допросе у него нашли 10 пакетов запрещенных веществ массой около 10 кг. Сам задержанный пояснил, что по указанию куратора через мессенджер получил координаты местонахождения наркотиков, которые должен был сбыть на территории Московского региона.

В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).