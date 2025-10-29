В Красногорске завершат благоустройство Городского парка

В Городском парке Красногорска завершается благоустройство, строители выполняют монтаж каркаса павильона администрации, зачистку колонн входной группы, сварку и усиление каркаса сцены. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство благоустройства Московской области.

Помимо этого, в парке ведется установка опалубки для зеленого театра, вертикальная планировка зоны павильона «Тихие игры» и другие работы. Там уложили 12,5 тыс. из 13,7 тыс. кв. м плиточного покрытия, установили 60 лавочек из 102 запланированных. Работы проходят в графике, открыть парк планируют в начале ноября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.