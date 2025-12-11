В Красногорске завершилось строительство новой котельной

Котельная будет обеспечивать теплом и горячей водой жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, которые находятся в районе Вокзальной улицы.

В составе котельной — семь модулей. Объект уже получил заключение о соответствии проекту и скоро будет введен в работу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил, как ведется строительство новой котельной в Солнечногорском округе.