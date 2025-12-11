Logo

В Красногорске завершилось строительство новой котельной

Новую котельную построили в Красногорске

Официально

Фото: [Главгосстройнадзор МО]

В Красногорске завершилось строительство новой котельной. Мощность объекта составляет 10 МВт, передает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Котельная будет обеспечивать теплом и горячей водой жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, которые находятся в районе Вокзальной улицы.

В составе котельной — семь модулей. Объект уже получил заключение о соответствии проекту и скоро будет введен в работу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил, как ведется строительство новой котельной в Солнечногорском округе.

Актуально
Подмосковье
Главное управление государственного строительного надзора Московской области