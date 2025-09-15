В Красногорске жители высадили более 1 тыс. кустов туи в рамках субботника

В ЖК «Лесобережный» в Красногорске в рамках субботника высадили более 1 тыс. кустов туи, в мероприятии приняли участие более 250 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Участниками субботника также стали первый заместитель главы городского округа Наталья Тимошина, замглавы Елена Горшкова и Данил Зеленев, начальник Ильинского управления по развитию территорий Мария Козловская, сотрудники МБУ «КГС» и активные жители.

«По поручению главы муниципалитета Дмитрия Владимировича Волкова была организована выездная администрация, на которой совместно с жителями было принято решение о проведении субботника», — рассказала первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина.

Для участников субботника подготовили выступления творческих коллективов, а также полевую кухню.

