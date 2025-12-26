В Красноярске заработал новый пост скорой помощи

В Красногорске заработал Мякининский пост скорой помощи, рассчитанный на две круглосуточные бригады, там будут обслуживать жителей Мякинино и ближайших жилых комплексов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мякинино активно развивается, строятся новые ЖК. Чтобы экстренная медицинская помощь оставалась доступной жителям этих территорий, мы открыли там новый пост скорой помощи», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр уточнил, что в 2025 году в регионе открыли три поста скорой помощи — в Хотьково, Балашихе и Мякинино. Последний оборудовали всем необходимым для работы и отдыха бригад. Там есть душевая, кухня и спальные места, а также гараж на два автомобиля.

