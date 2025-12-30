В Краснозаводске завершат капремонт Дома культуры «Радуга»

В Краснозаводске Сергиево-Посадского округа продолжается капитальный ремонт Дома культуры «Радуга», стройготовность объекта достигла 85% – открыть обновленное учреждение планируется в марте 2026 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках региональной программы «Строительство социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета, подрядчик ведет отделочные работы, монтаж дверных блоков и сантехнического оборудования, устройство инженерных сетей и не только.

В здании 1967 года постройки установят новую мебель, концертное и музыкальное оборудование. Там также заменят все инженерные сети, радиаторы, проведут отделку во всех внутренних помещениях и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.