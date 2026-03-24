В Краснознаменске построят новый образовательный комплекс

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, в них задействованы 145 строителей. Они ведут монтаж инженерных сетей, металлических конструкций каркаса перегородок, фасадные работы.

Площадь корпуса составит более 14,3 тыс. кв. м, в его состав войдут школа и детский сад. Здание разделят на блоки для начальной, основной и старшей школы, а также дошкольное отделение. Для школьников обустроят учебные классы, актовый зал, библиотечно-информационный центр, два спортивных зала, медицинский и административный блоки, пищеблок со столовой. В блоке детского сада разместятся групповые помещения, физкультурный и музыкальный залы, медицинский кабинет, пищеблок полного цикла и другие помещения.

На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки, зоны отдыха для детей и взрослых. Открыть центр планируют в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.