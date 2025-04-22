В Краснознаменске в 2026 году откроют новый образовательный центр

В Краснознаменске на улице Связистов продолжается строительство современного образовательного кластера, работы планируют завершить в 2026 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На текущем этапе реализации проекта готовность объекта достигла 20%. На строительной площадке задействовано более 80 рабочих и три единицы специализированной техники. В настоящее время ведутся монолитные работы на уровне второго этажа здания, устройство инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Кластер будет состоять из школы на 550 мест и детского сада на 220 мест. Для детей обустроят учебные кабинеты, актовый зал, современный библиотечно-информационный центр, групповые комнаты, пищеблок и другие помещения. На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки, зоны отдыха для детей и взрослых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.